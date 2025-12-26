DEM Parti'nin 'Öcalan' a özgürlük' mitingi için valiliğe dilekçe verildi: İzin verilmesin

DEM Parti, terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle 4 Ocak'ta Diyarbakır'da miting düzenleyecek.

Söz konusu mitinge izin verilmemesi için yurttaşlar Diyarbakır Valiliği'ne dilekçe verdi.

'ÖCALAN' A ÖZGÜRLÜK' MİTİNGİ İÇİN VALİLİĞE DİLEKÇE VERİLDİ

Cumhuriyet Gazetesi'nden Aytunç Ürkmez'in haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onay verdiği mitingin yapılmaması için 6 yurttaş Diyarbakır Valiliği’ne dilekçe verirken, hedeflenen mitingin “terör propagandasına” neden olacağı için idarenin yasak kararı alma yükümlülüğünün olduğu belirtildi.

Yurttaşlar Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na da il genelinde bir aylık toplantı ve gösteri yasağı getirilmesi için de ayrı ayrı dilekçe verdi.

ÖCALAN'IN ÖRGÜT İLE BAĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Diyarbakır Valiliği’ne verilen dilekçede; Öcalan’ın 1999’dan önceki işlediği suçlarla ilgili olarak PKK silahlı terör örgütünün kurucusu ve yöneticisi olması nedeniyle halen İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikle Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunduğu anımsatıldı.

Terör örgütü liderinin hükümlülüğü süresince de örgüt ile bağını eylemli olarak sürdürdüğü vurgulanan dilekçede; halen daha PKK’nın Türkiye Cumhuriyeti devleti bakımından hukuken ve fiilen silahlı terör örgütü niteliğini taşıdığı belirtildi.

Öcalan hakkında suç duyurusu! Soruşturma açıldı

YASAL DÜZENE AYKIRI VURGUSU

Dilekçede; yukarıda belirtilen konular kapsamında söz konusu eylemin terör örgütünü meşrulaştırma, örgüt propagandası yapma, örgüte destek sağlama, suçu ve suçluyu övme niteliği taşıyacağı kaydedildi. Dilekçede söz konusu eylemin; “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı”nı düzenleyen anayasanın 34. maddesine, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na ve “İl İdaresi Kanunu”na aykırılık taşıdığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Kamu düzenini bozacak niteliğinde olan, suç işlemesine açık ve yakın tehlike oluşturan, terör propagandasına yol açabilecek toplantıların ertelenmesi veya izin verilmemesi bir tarafa yasaklanması, idarenin takdirinde değil, yükümlülüğündedir.”

Bu çerçevede yurttaşlar dilekçe kapsamında valilikten, söz konusu eyleme izin verilmemesi, herhangi bir izin verilmiş ise bu iznin derhal geri alınması talep edildi. Dilekçede; söz konusu eylemin toplumsal gerilimi arttırdığı ve provokatif nitelik taşıdığı bildirildi.

DEM Parti'den Öcalan için miting kararı

1 AYLIK GÖSTERİ YASAĞI TALEP EDİLDİ

Yurttaşlar; Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’na da ayrı ayrı dilekçe sundu. Sundukları dilekçelere de valiliğe verdikleri dilekçeyi ekleyen yurttaşlar; bu kurumlardan da Diyarbakır ili genelinde bir ay süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklanması konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.