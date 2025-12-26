Antalya Barosu'ndan Muhittin Böcek için tahliye talebi

Antalya Barosu, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için harekete geçme çağrısı yaptı. Böcek'in sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması gerektiğini belirten Baro'nun açıklamasında, "Hukukun üstünlüğü, insan onuru ve yaşam hakkı adına yetkili mercileri sorumluluk almaya ve daha fazla gecikmeksizin gerekli adımları atmaya davet ediyoruz" denildi.