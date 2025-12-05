Bursa'da inşaatın 5'inci katıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 5 katlı bir binanın dış cephesinde çalışırken iskeleden düşen Özgür Demir (26), yaklaşık 20 metreden beton zemine çakılarak ağır yaralandı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, inşaatta yaşanan iş kazası sonucu bir işçi ağır yaralandı.

Olay, öğle saat 13.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi 1’inci Güler Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın dış cephe kaplaması yapılan inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Özgür Demir (26), kurulan iskelenin en üst katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden beton zemine düştü.

YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Demir’in düştüğünü gören mesai arkadaşları ve çevredekiler hemen yardımına koştu. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı Demir’i ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Demir’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayıİş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yapılan ilk incelemelerde, inşaatın cephe iskelesinin güvenli bir şekilde kurulmadığı ve düşen işçi Özgür Demir’de baret, emniyet halatı veya herhangi bir kişisel koruyucu donanım bulunmadığı tespit edildi. Soruşturma, ihmal iddiaları üzerine derinleştirilerek devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

