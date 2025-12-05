İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
Yayınlanma:
Akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı görüldü.

Haftanın son iş gününde akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'a kadar çıktığı görüldü.

İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİTLENDİ

Haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde trafik kilitlendi. Bir çok ana arterde trafiğin durma noktasına geldiğin görüldü.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik, Avrupa yakasında saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.

asya.png

Yoğunluk İstanbul Avrupa yakasında yüzde 80 olarak kaydedilirken bu oran Asya'da yüzde 90'lara kadar ulaştı.

Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklamasıSon dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Türkiye
Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü
Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü
İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi
İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi