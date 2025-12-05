İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
Akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'a ulaştığı görüldü.
Haftanın son iş gününde akşam saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'a kadar çıktığı görüldü.
İSTANBUL TRAFİĞİ KİLİTLENDİ
Haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde trafik kilitlendi. Bir çok ana arterde trafiğin durma noktasına geldiğin görüldü.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik, Avrupa yakasında saat 18.30 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.
Yoğunluk İstanbul Avrupa yakasında yüzde 80 olarak kaydedilirken bu oran Asya'da yüzde 90'lara kadar ulaştı.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.