Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Başkanı Ergün Cebeci, İstanbul için beklenen kar yağışının ne zaman başlayacağını açıkladı.

Havaların soğumasıyla beraber İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, mega kente ilişkin kar yağışı için net tarih verdi.

"OCAK AYI BAŞINDAN ŞUBAT ORTASINA KADAR..."

Cebeci kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

