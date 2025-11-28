Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege bölgeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, halihazırda kuzeybatı kesimlerde devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak özellikle Muğla il genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı ve güneybatı kıyı bölgelerinde bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli yağışlar nedeniyle alarma geçti.

Halihazırda kuzeybatı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden sonra şiddetini artırması bekleniyor.

EN YÜKSEK RİSK MUĞLA'DA

Uzmanlar tarafından yapılan tahminlere göre, Muğla il genelinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-110 kg) olması bekleniyor.

Diğer kuvvetli yağış beklenen bölgeler ise Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir'in batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın), Manisa'nın batısı ile Denizli'nin güney ve batısı olduğu belirtildi. Bu bölgelerde kuvvetli (metrekareye 21-60 kg) yağış bekleniyor.

İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak geliyor!İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak geliyor!

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yetkililer, yağışların yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini tahmin ediyor. Bu süreçte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulurken, olası riskler arasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve özellikle Ege'nin güney kıyılarında hortum riski yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Türkiye
Saadet Partisi'den 'Papa' protestosu!
Saadet Partisi'den 'Papa' protestosu!
Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' operasyonu: Kredi kartı üzerinden komisyon alan 2 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' operasyonu: Kredi kartı üzerinden komisyon alan 2 kişi tutuklandı
Eğitim-İş'ten Osmaniye'de anlamlı proje
Eğitim-İş'ten Osmaniye'de anlamlı proje