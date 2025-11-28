Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı ve güneybatı kıyı bölgelerinde bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli yağışlar nedeniyle alarma geçti.

Halihazırda kuzeybatı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam eden yağışların, bu akşam saatlerinden sonra şiddetini artırması bekleniyor.

EN YÜKSEK RİSK MUĞLA'DA

Uzmanlar tarafından yapılan tahminlere göre, Muğla il genelinde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (metrekareye 51-110 kg) olması bekleniyor.

Diğer kuvvetli yağış beklenen bölgeler ise Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir'in batısı), Kıyı Ege (İzmir, Aydın), Manisa'nın batısı ile Denizli'nin güney ve batısı olduğu belirtildi. Bu bölgelerde kuvvetli (metrekareye 21-60 kg) yağış bekleniyor.

İstanbullular dikkat! AKOM uyardı: Hafta sonu kuvvetli sağanak geliyor!

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Yetkililer, yağışların yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesini tahmin ediyor. Bu süreçte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunulurken, olası riskler arasında ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve özellikle Ege'nin güney kıyılarında hortum riski yer alıyor.