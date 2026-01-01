Kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Kar ve tipi sebebiyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı.

Sivas'ın özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve yoğun tipi yüzünden dün ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Meteorolojinin kuvvetli kar uyarısı buz kestirdi!Meteorolojinin kuvvetli kar uyarısı buz kestirdi!

Çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. ,Ağır tonajlı araçların geçişine kontrollü izin veriliyor.

DİYALİZ HASTALARI EKİPLERİN YARDIMIYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yolu kardan kapanan 4 köydeki diyaliz hastaları ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı. İlçeye bağlı Akçakışla, Sarıteke, Yahyalı ve Faraşderesi köylerinde yaşayan diyaliz hastalarının yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu İlçe Özel İdaresine bildirdi.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, 4 diyaliz hastasını tedavileri için Şarkışla Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak:AA

