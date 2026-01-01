TIR binaya çarptı ev boşaltıldı

Yayınlanma:
İstanbul Başakşehir'de iş makinesi taşıyan bir TIR, yokuşta kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Önce iki otomobile çarpan, ardından bir binaya çarparak durabilen TIR, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, hasar gören bina tahliye edildi.

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde korkutan bir kaza meydana geldi. İş makinesi taşıyan bir TIR, yokuş aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı.

ÖNCE OTOMOBİLLERE SONRA BİNAYA ÇARPTI

Kontrolden çıkan ağır tonajlı araç, yokuşta bulunan iki otomobile çarptı. Hızını alamayan TIR, daha sonra sokak üzerindeki bir binaya çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerinde büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle hasar gören bina, güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara müdahale edilirken, ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

