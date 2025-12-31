Otomobilin çarptığı Kıbrıs gazisi kurtarılamadı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Olay, akşam saatlerinde Argıncık Mahallesi'nde yaşandı. Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Osman Balcı, yatsı namazını kılmak için gittiği camiden çıktıktan sonra evine dönmek üzere karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Bu sırada M.A.E. idaresindeki 38 RR 093 plakalı otomobilin çarptığı Balcı, ağır şekilde yaralandı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kıbrıs Gazisi Osman Balcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın nasıl gerçekleştiğini araştıran polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında sürücü M.A.E.'nin ifadesi alındı ve gerekli incelemeler sürdürülüyor.