D-100 Karayolu'nda feci kaza: Servis aracının çarptığı yaya öldü

Silivri D-100 Karayolu’nda karşıya geçmeye çalışan bir kadına, hareket halindeki servis aracı çarptı. Kazada yaralanan yaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akşam saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Silivri Mevki Edirne istikametinde meydana gelen acı olayda, edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Şehri Kuyumcu'ya (46) seyir halindeki 34 LRK 659 plakalı servis aracı çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Kuyumcu, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Servis aracının şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.