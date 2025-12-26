D-100 Karayolu'nda feci kaza: Servis aracının çarptığı yaya öldü

D-100 Karayolu'nda feci kaza: Servis aracının çarptığı yaya öldü
Yayınlanma:
SİLİVRİ D-100 Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Şehri Kuyumcu'ya servis aracı çarptı. Şehri Kuyumcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silivri D-100 Karayolu’nda karşıya geçmeye çalışan bir kadına, hareket halindeki servis aracı çarptı. Kazada yaralanan yaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

istanbul-silivride-yolun-karsisina-ge-1080226-320606.jpg

Akşam saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Silivri Mevki Edirne istikametinde meydana gelen acı olayda, edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Şehri Kuyumcu'ya (46) seyir halindeki 34 LRK 659 plakalı servis aracı çarptı.

istanbul-silivride-yolun-karsisina-ge-1080224-320606.jpg

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Kuyumcu, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti: 21 yaralıKorkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti: 21 yaralı

Servis aracının şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

