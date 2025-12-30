2 uzman çavuşu yaraladı! Otomobilini bırakıp yaya kaçtı
Samsun’un Atakum ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Kazada 2 uzman çavuş yaralanırken diğer aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Akşam saat 22.00 civarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Samsun İl Jandarma Komutanlığı’nda uzman çavuş M.B.’nin (34) kullandığı otomobile, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 F 3008 plakalı otomobil, arkadan çarptı.
OTOMOBİLİNİ BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTI
Kazada, sürücü M.B. ile yanında bulunan aynı rütbedeki mesai arkadaşı H.Ö.M. (33), yaralandı.
Jandarmanın otomobiline arkadan çarpan sürücü ise, otomobilini olay yerinde bırakıp, yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
POLİS, KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR
Hastaneye götürülen yaralı jandarma personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)