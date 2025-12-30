Vicdanları yaralayan kaza! Çarptığı kişiyi yerde bırakıp kaçtı

Yayınlanma:
Tekirdağ'da otomobil Umut D.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Umut D., kazada yaralanırken otomobil sürücüsü yaralıyı kontrol ettikten sonra aracına binip kaçtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil sürücüsü, çarparak yaralanmasına neden olduğu motosikletli Umut D.'yi yerde yatarken kontrol etikten sonra aracına binip kaçtı.

Geçtiğimiz salı günü yaşandığı meydana geldiği öğrenilen kaza, Çorlu Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu ile Dr. Hakkı Görenli Sokağın kesiştiği noktada yaşandı.

kazadan-sonra-yerde-yatan-surucuyu-kontr-1086993-322641.jpg

YARALIYI KONTROL ETTİKTEN SONRA ARACINA BİNİP GİTTİ

Umut D.'nin kullandığı motosiklete karşı yönden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Umut D., otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüp, yaralandı.

Antalya’da feci motosiklet kazası: 2 ölü 1 ağır yaralıAntalya’da feci motosiklet kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı

Otomobilden inen sürücüsü ile yanında bulunan kişi, yerde hareketsiz yatan Umut D.'yi kontrol etti.

Sürücü yanındaki kişi, kazayı görenlerin toplanmasıyla birlikte olay otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

kazadan-sonra-yerde-yatan-surucuyu-kontr-1086994-322641.jpg

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umut D., olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Türkiye
O araçların trafiğe çıkması yasaklandı
O araçların trafiğe çıkması yasaklandı
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yaptı: Yaşamını yitirdi
2 uzman çavuşu yaraladı! Otomobilini bırakıp yaya kaçtı
2 uzman çavuşu yaraladı! Otomobilini bırakıp yaya kaçtı