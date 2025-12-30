Vicdanları yaralayan kaza! Çarptığı kişiyi yerde bırakıp kaçtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobil sürücüsü, çarparak yaralanmasına neden olduğu motosikletli Umut D.'yi yerde yatarken kontrol etikten sonra aracına binip kaçtı.

Geçtiğimiz salı günü yaşandığı meydana geldiği öğrenilen kaza, Çorlu Cemaliye Mahallesi Şehit Arif Çekiççioğlu ile Dr. Hakkı Görenli Sokağın kesiştiği noktada yaşandı.

YARALIYI KONTROL ETTİKTEN SONRA ARACINA BİNİP GİTTİ

Umut D.'nin kullandığı motosiklete karşı yönden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Umut D., otomobilin üzerinden takla atarak yere düşüp, yaralandı.

Otomobilden inen sürücüsü ile yanında bulunan kişi, yerde hareketsiz yatan Umut D.'yi kontrol etti.

Sürücü yanındaki kişi, kazayı görenlerin toplanmasıyla birlikte olay otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umut D., olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.