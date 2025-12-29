Antalya’da feci motosiklet kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı

Yayınlanma:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki D-400 karayolunda ciddi bir trafik kazası yaşandı. N.B. plakalı otomobil ile 62 yaşındaki Selma Toktamış'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

KAZADA 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından elektrikli motosikletin sürücüsü Selma Toktamış, arkasındaki yolcu 65 yaşındaki Kadir Toktamış ve diğer yolcu 19 yaşındaki T.S. ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selma Toktamış ve Kadir Toktamış hayatını kaybetti. 19 yaşındaki T.S.'nin ise ağır yaralı olarak tedavisi sürüyor.

Tekirdağ'da korkunç kaza! Karşı yöne geçerek 3 araca çarptıTekirdağ'da korkunç kaza! Karşı yöne geçerek 3 araca çarptı

Antalya’da ölümlü kaza! Otomobil alt geçide yuvarlanıp alev aldıAntalya’da ölümlü kaza! Otomobil alt geçide yuvarlanıp alev aldı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü N.B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

