Antalya’da feci motosiklet kazası: 2 ölü 1 ağır yaralı

Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki D-400 karayolunda ciddi bir trafik kazası yaşandı. N.B. plakalı otomobil ile 62 yaşındaki Selma Toktamış'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

KAZADA 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın ardından elektrikli motosikletin sürücüsü Selma Toktamış, arkasındaki yolcu 65 yaşındaki Kadir Toktamış ve diğer yolcu 19 yaşındaki T.S. ağır şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selma Toktamış ve Kadir Toktamış hayatını kaybetti. 19 yaşındaki T.S.'nin ise ağır yaralı olarak tedavisi sürüyor.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü N.B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.