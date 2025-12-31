Sivas-Kayseri kara yolu kar nedeniyle kapandı!

Sivas ile Kayseri arasındaki ana ulaşım hattı, şiddetli kar yağışı ve fırtınanın etkisiyle araç trafiğine tamamen kapandı. Bölgede etkili olan yoğun tipi, görüş mesafesini sıfıra indirirken çok sayıda vatandaş yollarda mahsur kaldı.

Koyuncu mevkisinde yoğunlaşan olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Bölgede meydana gelen bir zincirleme trafik kazasına müdahale etmek için yola çıkan kurtarma ekipleri ile olayı takip etmek isteyen basın mensupları, tipinin şiddetini artırmasıyla birlikte yolda mahsur kaldı. Karayolları ve AFAD ekiplerinin yoğun çabası sonucunda, aralarında gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 20 araç ve 50 kişi, saatler süren çalışmaların ardından güvenli bölgeye tahliye edildi.

TRAFİK AKIŞI ŞEHİR MERKEZİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Sivas-Kayseri kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından emniyet güçleri Taşlıdere mevkisinde önlem aldı. Yola devam etmek isteyen sürücüler bu noktadan geri çevrilerek yeniden Sivas şehir merkezine yönlendiriliyor. Yol açma ve kar küreme çalışmaları aralıksız sürse de fırtınanın etkisiyle temizlenen yolların kısa sürede tekrar kapandığı bildirildi.

Şanlıurfalılar kar yağınca ilk iş karsambaç yaptıŞanlıurfalılar kar yağınca ilk iş karsambaç yaptı

ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLER TERMİNALDE BEKLETİLİYOR

Yolun kapanması nedeniyle şehirlerarası yolcu taşımacılığı da aksadı. Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkış yapacak olan yolcu otobüslerinin güvenli geçiş imkanı sağlanana kadar bekletilmesine karar verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

