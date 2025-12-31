Şanlıurfalılar kar yağınca ilk iş karsambaç yaptı

Şanlıurfa’da uzun süredir beklenen kar yağışının kenti beyaza bürümesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluştururken, Urfalıların yaptığı ilk şey karsambaç oldu.

Uzun bir aradan sonra yağan karı fırsat bilen vatandaşlar, evlerinin önünden ve yüksek kesimlerden topladıkları temiz karın üzerine ev yapımı üzüm pekmezi dökerek asırlık lezzeti hazırladı.

Urfanatik'te yer alan habere göre, temiz karın üzerine üzüm pekmezi dökülerek hazırlanan ve yörede "doğal dondurma" olarak da bilinen karsambaç, özellikle yaşlılar ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

İstanbul'da lapa lapa kar yağışının tarih ve saatini açıkladı

Kar yağışını fırsat bilenler sadece karsambaç yemekle kalmadı; sokaklarda kar topu oynayan gençler ve hatıra fotoğrafı çeken aileler kentin beyaza bürünen manzarasının tadını çıkardı.

METEOROLOJİDEN BUZLANMA UYARISI

Eğlenceli anların yanı sıra, Meteoroloji kar yağışının aralıklarla etkisini sürdüreceğini bildirdi. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.