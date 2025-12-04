İş cinayetinde korkunç rapor! 2011'den bu yana en yüksek sayı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), kasım ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen ay en az 216 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu sayı, meclisin veri toplamaya başladığı 2011 yılının Eylül ayından bu yana –pandemi dönemi, deprem ayları ve Soma faciasının yaşandığı mayıs ayı hariç tutulduğunda– bir ay içinde kaydedilen en yüksek işçi ölümü olarak kaydedildi. Böylece 2025’in ilk on bir ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçi sayısı 1956’ya ulaştı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Rapor, ölümlerin sektörel dağılımına da yer verdi. Kasım ayında yaşanan 216 ölümün, 71’i inşaat, 34’ü tarım, 31’i taşımacılık sektörlerinde gerçekleşti.

İnşaatta meydana gelen 71 ölüm, sektör için kaydedilen en yüksek aylık can kaybı olarak öne çıktı. Ölüm nedenleri arasında ise ilk sırada 52 vakayla yüksekten düşme geldi. Bu düşme vakalarının yüzde 85’inin inşaat sektöründe yaşandığı belirtildi.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİNDE ARTIŞ

Raporda, çocuk işçi ölümlerindeki artış özellikle vurgulandı. Kasım ayında en az 13 çocuk işçi yaşamını yitirdi. 2024 boyunca kaydedilen çocuk işçi ölümü 71’di; 2025’in kasım ayı sonu itibarıyla bu sayı 85’e çıktı.

Çocuk işçiliğinin kırsal alanlardan kentlere taşındığı, çocukların çırak ya da stajyer statüsüyle ağır işlerde çalıştırıldığı belirtildi. Raporda çocuk işçilerin isimleri tek tek anılırken, “14 ila 17 yıl yaşadılar. Bu düzen onlara çocukluklarını yaşatmadı.” ifadeleri kullanıldı.

KADIN VE GÖÇMEN İŞÇİ ÖLÜMLERİ

Kasım ayında 19 kadın işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin büyük kısmının tarım ve kimya sektörlerinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca en az 12 göçmen işçinin de iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ölen göçmenler arasında İran, Mısır, Suriye, Afganistan, Rusya ve Türkmenistan vatandaşı işçiler bulunuyordu.

SENDİKASIZLIK ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Rapor, işçilerin örgütsüz çalışma koşullarına da dikkat çekti. Kasım ayında hayatını kaybeden işçilerin yalnızca %1,85’inin (4 işçi) sendika üyesi olduğu; %98,15’inin (212 işçi) sendikasız olduğu bildirildi.

İSİG, paylaşılan verilerin yalnızca basına yansıyan veya kendilerine ulaşan bilgilerden oluştuğuna, gerçek sayının daha yüksek olabileceğine işaret etti.

Kasım ayında yaşamını yitiren 216 işçinin isimleri raporda tek tek yer aldı.