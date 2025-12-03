Son Dakika | Çocuk işçiliğe tepki göstermişlerdi: 16 TİP'li tutuklandı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yapılan protestonun ardından 17 TİP üyesi öğrencinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

MESEM'i protesto ettikleri için gözaltına alınmışlardı: 17 TİP üyesi tutuklamaya sevk edildi

TİP, gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması ve Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasının kaldırılmasını istedi.

TUTUKLANDILAR

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 genç, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan gençlerden 16'sı tutuklandı.

"DAHA FAZLA MÜCADELE EDECEĞİZ, DAHA FAZLA KARŞINIZA DİKİLECEĞİZ!"

Söz konusu karara ilişkin bir açıklama yayımlayan Türkiye İşçi Partisi "Memlekette milyonlarca çocuğu açlığa mahkum edenler, gençleri geleceksizliğe sürükleyenler, liselileri MESEM’lerde ölüme gönderenler; işlenen suçların üzerini 16 TİP’li genci tutuklayarak örtebileceğini sanıyorsa yanılıyor.

Daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla karşınıza dikileceğiz! Bir avuç zenginin serveti yolunda iktidarının tüm imkanlarını seferber edenlere, “çocuklarımızı koruyun” diyen milyonların hıncını, cesaretle sesini yükselten gençlerden çıkarmaya çalışanlara sesleniyoruz:

Gençler özgürlüğüne kavuşacak, MESEM tarihe karışacak!" ifadelerini kullandı.