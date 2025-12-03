Son Dakika | Çocuk işçiliğe tepki göstermişlerdi: 16 TİP'li tutuklandı

Son Dakika | Çocuk işçiliğe tepki göstermişlerdi: 16 TİP'li tutuklandı
Son Dakika haberi...MESEM'lerdeki çocuk ölümlerini protesto eden 17 Türkiye İşçi Partili gençten 16’sı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yapılan protestonun ardından 17 TİP üyesi öğrencinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

TİP, gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması ve Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamasının kaldırılmasını istedi.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 genç, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan gençlerden 16'sı tutuklandı.

Söz konusu karara ilişkin bir açıklama yayımlayan Türkiye İşçi Partisi "Memlekette milyonlarca çocuğu açlığa mahkum edenler, gençleri geleceksizliğe sürükleyenler, liselileri MESEM’lerde ölüme gönderenler; işlenen suçların üzerini 16 TİP’li genci tutuklayarak örtebileceğini sanıyorsa yanılıyor.

Daha fazla mücadele edeceğiz, daha fazla karşınıza dikileceğiz! Bir avuç zenginin serveti yolunda iktidarının tüm imkanlarını seferber edenlere, “çocuklarımızı koruyun” diyen milyonların hıncını, cesaretle sesini yükselten gençlerden çıkarmaya çalışanlara sesleniyoruz:

Gençler özgürlüğüne kavuşacak, MESEM tarihe karışacak!" ifadelerini kullandı.

