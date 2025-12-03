MESEM'i protesto ettiği için gözaltına alınmışlardı: 17 TİP üyesi tutuklamaya sevk edildi

Yayınlanma:
Dün Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği çalıştayda MESEM'i ve Bakan Yusuf Tekin'i protesto eden 17 TİP'li öğrenci gözaltına alınmıştı. Bugün Bakırköy Adliyesi'nde ifadesi alınması beklenen öğrenciler ifadesi alınmadan tutuklamaya sevk edildi.

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği MEB Çalıştayı sırasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciler, MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) programına yönelik protesto eylemi gerçekleştirdi. Çalıştayın yapıldığı salona giren öğrenciler, “Çocukların kanı elinizde” yazılı pankart açtı.

Öğrenciler, eylem sırasında “Katil patronlar hesap verecek” ve “MESEM’li çocuklar isyanımızdır” sloganları attı. Protestonun başlamasıyla birlikte güvenlik görevlileri müdahale ederek öğrencileri salondan çıkarmaya çalıştı.

17 ÖĞRENCİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Müdahale sırasında 17 öğrenci gözaltına alındı. İfadeleri alınmak için bugün Bakırköy Adliyesi'ne getirilen öğrencilerin ifadesi alınmadan tutuklamaya sevk edildiği öğrenildi.

TİP'TEN AÇIKLAMA

Türkiye İşçi Partisi tarafından yapılan açıklamada, "17 genç yoldaşımız savcılık tarafından ifadelerine başvurulmaksızın tutuklamaya sevk edildi. Gençleri derhal serbest bırakın, çocukları ölüme terk eden patronları cezalandırın!" ifadeleri kullanıldı.

"TÜM KARDEŞLERİMİZİN HESABINI SORACAĞIZ"

TİP'li Öğrenciler sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MEB Çalıştayı’nın gerçekleştirildiği salonun önündeyiz! Bizden kopardıkları tüm arkadaşlarımızın, tüm kardeşlerimizin hesabını soracağız!" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

