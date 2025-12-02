MESEM'i protesto eden TİP'li Öğrenciler gözaltında!

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği MEB Çalıştayı sırasında TİP’li Öğrenciler, MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) programına yönelik protesto eylemi gerçekleştirdi. Çalıştayın yapıldığı salona giren öğrenciler, “Çocukların kanı elinizde” yazılı pankart açtı.

Öğrenciler, eylem sırasında “Katil patronlar hesap verecek” ve “MESEM’li çocuklar isyanımızdır” sloganları attı. Protestonun başlamasıyla birlikte güvenlik görevlileri müdahale ederek öğrencileri salondan çıkarmaya çalıştı.

11 ayda 83 çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti! Yoksullaşma çocukları da sistem içine çekiyor

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Müdahale sırasında arbede yaşandığı, çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı aktarıldı.

TİP'li Öğrenciler sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MEB Çalıştayı’nın gerçekleştirildiği salonun önündeyiz! Bizden kopardıkları tüm arkadaşlarımızın, tüm kardeşlerimizin hesabını soracağız!" ifadeleri kullanıldı.