Ordu'da otomobil fındık bahçesine uçtu: Anne ve kızı yaralandı

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yaşanan trafik kazasında anne ve kızı yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Elif Y.'nin (37) kullandığı 55 ST 455 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki fındık bahçesine uçarak durabildi.

ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne Elif Y. ile kızı Zeynep Sıla Y. (14), sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.