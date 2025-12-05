Ordu'da otomobil fındık bahçesine uçtu: Anne ve kızı yaralandı

Ordu'da otomobil fındık bahçesine uçtu: Anne ve kızı yaralandı
Yayınlanma:
Ordu’nun Ulubey ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak fındık bahçesine uçtu. Kazada, sürücü Elif Y. (37) ve yanında bulunan kızı Zeynep Sıla Y. (14) yaralandı.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde yaşanan trafik kazasında anne ve kızı yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Elif Y.'nin (37) kullandığı 55 ST 455 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki fındık bahçesine uçarak durabildi.

ANNE VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan anne Elif Y. ile kızı Zeynep Sıla Y. (14), sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bursa'da tramvay yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptıBursa'da tramvay yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı

Kazaya ilişkin olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Türkiye
Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü
Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü
İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi
İBB davasında ilk tutukluluk incelemesi: Tüm sanıkların 'tutukluluğuna devam' kararı verildi
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı