Bursa'da tramvay yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı

Yayınlanma:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tramvay yolunu kullanarak caddenin karşısına geçmek isteyen Hüseyin Ç. (74) isimli yaşlı adama seyir halindeki tramvay çarptı. Yaralanan Hüseyin Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’nde, tramvay yolunu kullanan bir yayaya tramvay çarptı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 74 yaşındaki Hüseyin Ç., tramvay yolunu kullanırken seyir halinde olan tramvayın çarpması sonucu yaralandı.

YARALI ADAM AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Hüseyin Ç., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İzmir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybettiİzmir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

