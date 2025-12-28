Yolcu otobüsü karlı yolda mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı

Yayınlanma:
Kars'ta yoğun kar nedeniyle yoldan çıkan otobüste mahsur kalan 30 kişi ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan otobüsteki 30 kişi ekiplerin mücadelesi sonucu kurtarıldı.

KARLI YOLDA MAHSUR KALDILAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceyi bulduğu kentte sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kars-Kağızman kara yolunda kar nedeniyle bir yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle otobüsteki 30 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yeni-proje-6.jpg

Kar ve tipi ulaşımı esir aldı: Sürücüler mahsur kaldıKar ve tipi ulaşımı esir aldı: Sürücüler mahsur kaldı

YOLCU OTOBÜSÜNDEKİ 30 KİŞİ KURATILDI

Yoldan çıkan otobüs ekiplerce iş makinesi yardımıyla çekilerek kurtarıldı.

Güvenli bölgeye alınan otobüs daha sonra yoluna devam etti.

Kaynak:AA

