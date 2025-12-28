Hakkında kırmızı bülten vardı: Güvence kararı kaldırılan müteahhit tutuklandı

6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'te yıkılan ve 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Apartmanın kırmızı bültenle aranan müteahhidi Hasan Hüseyin Sever, hakkındaki güvence kararının kalkmasıyla tutuklandı.

DEPREMZEDE YAKINLARININ İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Birecik Ağır Ceza Mahkemesi, yapılan itiraz üzerine Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nin kırmızı bültenle aranan müteahhit Hasan Hüseyin Sever’e güvence verilmesine ilişkin ara kararı usule aykırı bularak kaldırdı.

Furkan Apartmanı’nın firari müteahhidi 10 milyon TL yatırdı: 'Kırmızı bülten' kararının kalkmasını istedi

FURKAN APARTMANI'NIN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI

Güvence durumunun kalkması sonucu kırmızı bültenle aranan ve güvence bedeli nedeniyle ifade vermeye gelen Sever, bu kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"GÜVENCENİN ÖNÜ KAPANDI"

Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre; güvence kararına itirazda bulunan kayıp yakını avukatı Oğuzhan Kaya, Severi'n ifadesinin 27 Aralık Cumartesi günü ifade verdiğini söyledi.

İfadesinin ardından Sever'in tutuklandığını ifade eden Avukat Kaya, "Dosya kapsamı değerlendirildiğinde; sanığın, hakkında daha önce düzenlenmiş güvence belgesine dayanarak, bu belgenin kaldırılmasına ilişkin itiraz sonucu beklenmeksizin ifade vermek amacıyla ülkeye geldiği anlaşılmaktadır" şeklinde konuştu.

Gaziantep'teki Furkan Apartmanı enkazında kalan 51 kişi hayatını kaybetti

"KAÇMA ŞÜPHESİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK"

Güvencenin kaldırıldığı noktada sanığın kaçma şüphesi göz önüne alınarak tutuklandığını belirten Av. Kaya, sözlerine şöyle devam etti: