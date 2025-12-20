Furkan Apartmanı’nın firari müteahhidi 10 milyon TL yatırdı: 'Kırmızı bülten' kararının kalkmasını istedi

6 Şubat depremlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı’nın yıkılması sonucu 51 kişi hayatını kaybetmişti. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, haklarında uzun süredir yakalama kararı ve kırmızı bülten bulunan müteahhitler Abdullah Devrim Sever ile Hasan Hüseyin Sever’in avukatlarının talep ettiği “güvence belgesi” başvurusu değerlendirildi.

Mahkeme, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı, haftada bir gün imza verme yükümlülüğü, her biri için 10 milyon TL nakdi kefaletin mahkeme veznesine yatırılması ve tüm duruşmalara eksiksiz katılmaları koşuluyla, hüküm verilene kadar geçerli olmak üzere bu talebi kabul etti.

Mahkeme ayrıca, sanıkların beyanlarının alınmasının ardından haklarındaki yakalama emirlerinin kaldırılacağını ve tutuklama tedbiri uygulanmayacağını belirterek duruşmayı erteledi.

İKİ GÜN SONRA YATIRDI

Bu kapsamda sanıklardan Hasan Hüseyin Sever, duruşmadan iki gün sonra kendisi için belirlenen 10 milyon TL’lik güvence bedelini yatırdı.

Hasan Hüseyin Sever’in avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede müvekkilinin güvence bedelini ödediğini vurgulayarak, “Müvekkil, İstanbul iline gelerek dosya kapsamında savunmada bulunacaktır. Bu sebeple, hakkındaki kırmızı bültenin ve yakalama kararının kaldırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Diğer sanık Abdullah Devrim Sever’in ise henüz güvence bedelini yatırmadığı öğrenildi.

AİLELERDEN İTİRAZ

Furkan Apartmanı enkazında anne, baba ve iki kız kardeşini kaybeden Elif Buse Kaplan’ın avukatı Oğuzhan Kaya da sanık Hasan Hüseyin Sever’in avukatının “kırmızı bültenle arama ve yakalama kararının kaldırılması” yönündeki talebine itiraz dilekçesi sundu.

Kaya, "mahkemenin 16 Aralık 2025 tarihli ara kararı gereği sanıklara güvence belgesi verilmesi hususuna da usul ve esas yönünden ayrıca itirazda bulunduğunu" ifade etti.