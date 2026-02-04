AKP'li Meclis üyesi bu kadarı da olmaz dedirtti: Bana seçilme hakkını Atatürk değil Erdoğan verdi!

Manisa Turgutlu Belediye Meclisi’nde Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda kadınların seçme ve seçilme hakkında dair konuşmalar yapılırken AKP’li üye Nevim Baş’ın kadınların seçme ve seçilme hakkına ilişkin sözleri tartışma yarattı.

AKP'li meclis üyesi Baş, kadınların seçme hakkını Atatürk'ün 'başörtüsüz kadınlara' verdiğini, kendisine ise bu hakkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini söyledi. AKP'li üyenin skandal sözleri sarf etmesi üzerine CHP'li Belediye Başkanı Çetin Akın sert tepki gösterdi.

AKP'li üye Nevim Baş'ın sözleri şu şekilde oldu:

"Türkiye demokrasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat sürecini anmak ve bu sürecini toplumsal hafızamızda bıraktığı izleri bir kez daha hatırlatmak isterim. İnançlarından dolayı insanların dışlandığı, gençlerin eğitim hakkının engellendiği, 600 bin başörtülü öğrencinin 10 yıl boyunca eğitimden mahrum bırakıldığı, 11 bin öğretmenin işinden edildiği bir dönemdir.

Bugün burada 28 Şubat'ı anarken bu kürsüde başörtüsüyle söz alabilen bir kadın meclis üyesi olarak konuşuyor olmak, ülkemizin nereden nereye geldiğinin sessiz ama güçlü bir göstergesidir.

28 Şubat'ın kaybettirmeye çalıştığı, toplumsal barışın yeniden inşası için ömrünü milletine ve devletine adamış Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlığımı ifade ederek, bu süreçte mağdur edilen tüm kadınları ve tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyor, demokrasiyi insan onurunu ve millet iradesini her koşulda savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum."