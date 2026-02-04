Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! "Sütlaç" tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yayınlanma:
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan "Sütlaç" isimli kedi, itfaiye ekiplerinin kalp masajı ve oksijen desteğine rağmen kurtarılamadı. Kedisinin başında gözyaşı döken sahibi sinir krizi geçirdi.

İstanbul Beyoğlu’ndaki Keçeci Piri Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, büyük bir paniğe ve üzücü bir kayba neden oldu. Sabah saat 10.00 sıralarında Toygar Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm daireyi kaplayarak üst katlara duman yayılmasına yol açtı. Bina sakinleri panikle kendilerini dışarı atarken, bir daire sakini "Refy" isimli kedisini kurtarmayı başardı ancak içeride mahsur kalan "Sütlaç" isimli kedi için zamanla yarış başladı.

kedi-1.jpg

İTFAİYENİN SEFERBERLİĞİ SONUÇ VERMEDİ

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yoğun duman altındaki daireye girerek Sütlaç’ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen ve hareketsiz olan kediye sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından dakikalarca müdahale edildi. Oksijen verilen ve kalp masajı uygulanan Sütlaç, ekiplerin tüm çabasına rağmen hayata döndürülemedi. Kedisinin cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döken sahibi, çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

kedi-2.jpg

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle üst katlara sıçramadan söndürülürken, yanan dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. "Refy" adlı kedisini kurtaran komşu daire sakini, "Nasıl kaçtığımızı bilemedik, çok korktuk" diyerek yaşadıkları dehşeti anlattı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış kaynağını belirlemek amacıyla olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

