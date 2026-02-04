İstanbul Üniversitesi'nde prestij kaybı! İmamoğlu kararının gölgesinde geldi

İstanbul Üniversitesi'nde prestij kaybı! İmamoğlu kararının gölgesinde geldi
Yayınlanma:
İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali tartışmaları sürerken uluslararası sıralamalarda geriledi. THE 2026’da Türkiye sıralamasında 30’unculuktan 33’üncülüğe, QS’te 621’incilikten 628’inciliğe düştü. Araştırma kalitesi ve uluslararası görünüm puanları sert geriledi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali ile itibar kaybı tartışmaları ile gündeme gelen İstanbul Üniversitesi uluslararası sıralamalarda gerileme yaşadı.

Times Higher Education (THE) 2026 sıralamasında üniversite yine 1201–1500 aralığında yer aldı. Ancak Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında 2025’te 30’uncu sıradayken, 2026’da 33’üncü oldu.

Genel puanı 27,3–32 arasında kalan üniversitenin “araştırma kalitesi” puanı 33,2’den 3,1’e, “uluslararası görünüm” puanı ise 40,7’den 38,4’e düştü.

Quacquarelli Symonds (QS) sıralamasında da İstanbul Üniversitesi, 2025’teki 621’inci sıradan 2026’da 628’inci sıraya geriledi. Türkiye içindeki sıralamada ise 6’ncılıktan 7’nciliğe düştü.

İMAMOĞLU KARARI PAHALIYA PATLAYABİLİR

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV'de dikkat çeken bir gelişmeyi aktarmıştı. Saymaz, İstanbul Üniversitesi’nin İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesinin ardından Amerika’daki AACSB adlı akreditasyon kurumuna başvurulduğunu aktarmıştı. Başvurunun gerekçesi de, Saymaz'ın anlattığına göre üniversitenin akademik ve bilimsel karar mekanizmalarına uymadığı iddiasına dayandırıldı:

İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu kararı pahalıya patlayabilir! Dünya devi birlik incelemeye aldıİstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu kararı pahalıya patlayabilir! Dünya devi birlik incelemeye aldı

“İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını 33 yıl sonra iptal edince bir grup, Amerika'da bulunan Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) adlı kuruluşa başvurmuş. Bu kuruluş, işletme ve yönetim alanındaki en prestijli küresel akreditasyonlardan biriymiş. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi de buraya akrediteymiş.”

Saymaz, başvurunun AACSB tarafından kabul edildiğini ve sürecin incelemeye alındığını belirtmişti:

“Ve kurumdan aldıkları bilgiye göre kurum bu gruba bilgi veriyor. Türkiye'den yapılan başvurunun işleme alındığını, süreçle ilgili istenen belgelerin gönderildiğini ve şu an inceleme aşamasında olduğunu bildiriyorlar.”

Saymaz, süreci izleyen akademisyenlerin olası bir akreditasyon iptalinin üniversite için ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladığını söylemişti:

“Türkiye hem Türkiye'deki hem Amerika'daki akademisyenler bu akreditasyon kurumunun değerlendirme sürecini yakından takip ediyorlar. Eğer akreditasyon kurumu iptal yönünde bir karar verirse yani İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin akreditasyonunu iptal ederse ne olur? Bu durumda fakültenin uluslararası saygınlığı ve güvenilirliği büyük ölçüde zedelenir zedelenir deniyor.

Bu organizasyonun yani uluslararası AACSB adlı akreditasyon kuruluşunun Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu başvuruyu kabul etmesinin bile zaten başlı başına büyük bir olay olduğunu söylüyorlar

Dolayısıyla bu kuruluşun önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki haftalarda İstanbul Üniversitesi'nin akreditasyonun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin akreditasyonunu iptal etmesi uzak ihtimal olmayabilir deniyor.”


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın tekrar kritik eşiği geçti!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! "Sütlaç" tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
AKP'li Meclis üyesi bu kadarı da olmaz dedirtti: Bana seçilme hakkını Atatürk değil Erdoğan verdi!
