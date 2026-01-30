İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu kararı pahalıya patlayabilir! Dünya devi birlik incelemeye aldı

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu Para Siyaset programında Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaliyle ilgili süreç ile ilgili kritik bir gelişmeyi aktardı.

İstanbul Üniversitesi hakkında dikkat çeken bir başvurunun yapıldığını belirten Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını 33 yıl sonra iptal edince bir grup, Amerika'da bulunan Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) adlı kuruluşa başvurmuş. “Bu işletme ve yönetim alanındaki en prestijli küresel akreditasyonlardan biriymiş. İstanbul İşletme Fakültesi de buraya akrediteymiş.”

Saymaz’ın verdiği bilgiye göre, başvurunun yapıldığı AACSB (Türkçesi: Küresel Yüksek İşletme Eğitim Kurumları Birliği), işletme ve yönetim alanındaki en prestijli uluslararası akreditasyon kuruluşlarından biri.

İstanbul Üniversitesi’nin ve İmamoğlu’nun mezun olduğu İşletme Fakültesi’nin bu akreditasyona sahip olduğunu aktaran Saymaz, başvurunun gerekçesini şöyle özetledi:

İmamoğlu'nun diploma davasının ret gerekçesi ortaya çıktı: Geçiş yapan öğrenciler idare hukuku bilmeliymiş

“Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalinden sonra İstanbul Üniversitesi'nin bu kararlara, bu kurumun belirlediği, akreditasyon kurumunun belirlediği akademik ve bilimsel kararlara uymadığı gerekçesiyle buraya başvuru yapılmış.”

Amerika’da CHP'ye yakın çevreler ve Türk akademisyenlerin de süreci takip ettiğini belirten Saymaz, başvurunun nasıl şekillendiğini şu cümlelerle anlattı:

“Amerika'daki bu kuruluşa başvuru yapılmış. Amerika'da bir grup aktivistin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu 19 Mart platformu var. Onlar Amerika'da 19 Mart meselesini gündemde tutuyorlar. 19 Mart grubu da bu durumu öğrenince Amerika'daki Türk akademisyenler aracılığıyla bu AACSB adlı akreditasyon kurumuna kurumla iletişime geçiyorlar.”

Saymaz, kurumun başvuruya yanıt verdiğini ve süreci değerlendirmeye aldığını aktardı:

“Ve kurumdan aldıkları bilgiye göre kurum kurum bu gruba bilgi veriyor. Türkiye'den yapılan başvurunun işleme alındığını, süreçle ilgili istenen belgelerin gönderildiğini ve şu an inceleme aşamasında olduğunu bildiriyorlar.”

İSTANBUL İŞLETMENİN AKREDİTASYONU İPTAL OLABİLİR

Saymaz, akademisyenlerin süreci yakından izlediğini, sürecin sonucunda akreditasyonun iptal edilmesi ihtimalinin tamamen dışlanmadığını belirtti:

“Türkiye hem Türkiye'deki hem Amerika'daki akademisyenler bu akreditasyon kurumunun değerlendirme sürecini yakından takip ediyorlar. Eğer akreditasyon kurumu iptal yönünde bir karar verirse yani İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin akreditasyonunu iptal ederse ne olur? Bu durumda fakültenin uluslararası saygınlığı ve güvenilirliği büyük ölçüde zedelenir zedelenir deniyor.”

"BAŞVURUNUN KABUL EDİLMESİ BİLE BÜYÜK BİR OLAY"

Saymaz’a bilgi veren akademisyenlerin dikkat çektiği önemli bir nokta daha vardı:

“Bu organizasyonun yani uluslararası AACSB adlı akreditasyon kuruluşunun Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu başvuruyu kabul etmesinin bile zaten başlı başına büyük bir olay olduğunu söylüyorlar.”

Saymaz, AACSB’nin önümüzdeki günlerde bir karar verebileceğini belirtti:

“Dolayısıyla bu kuruluşun önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki haftalarda İstanbul Üniversitesi'nin akreditasyonun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin akreditasyonunu iptal etmesi uzak ihtimal olmayabilir deniyor.”

Saymaz, benzer bir vakanın kısa süre önce yaşandığını da aktardı: