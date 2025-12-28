Kar etkisini arttırdı: Kara yolu trafiğe kapatıldı

Kar etkisini arttırdı: Kara yolu trafiğe kapatıldı
Yayınlanma:
Hakkari'de etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle, Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Hakkari’nin Derecik ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolu, geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

HAKKARİ'DE KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Gün boyunca yağan karın şiddetlenerek tipiye dönüştüğü Hakkari'de Şemdinli–Derecik kara yolu, Ortaklar köyü mevkisinde ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Derecik Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtilerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde oldukları ifade edildi.

KAYMAKAMLIK'TAN UYARI

Açıklamada, sahada görev yapan ekiplerin yolun durumunu aralıksız takip ettiği, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ile ilgili birimlerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtilerek, "Hava şartlarının normale dönmesi ve yol güvenliğinin sağlanmasının ardından güzergâh yeniden ulaşıma açılacak. Gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak" denildi.

Kar ve tipi ulaşımı esir aldı: Sürücüler mahsur kaldıKar ve tipi ulaşımı esir aldı: Sürücüler mahsur kaldı

Yetkililer, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça söz konusu güzergâhı kullanmamalarını istedi.

Kaynak:DHA

Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Türkiye
Hakkında kırmızı bülten vardı: Güvence kararı kaldırılan müteahhit tutuklandı
Hakkında kırmızı bülten vardı: Güvence kararı kaldırılan müteahhit tutuklandı
Yolcu otobüsü karlı yolda mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı
Yolcu otobüsü karlı yolda mahsur kaldı: 30 kişi kurtarıldı