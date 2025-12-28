Kar etkisini arttırdı: Kara yolu trafiğe kapatıldı

Hakkari’nin Derecik ilçesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan kara yolu, geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

HAKKARİ'DE KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Gün boyunca yağan karın şiddetlenerek tipiye dönüştüğü Hakkari'de Şemdinli–Derecik kara yolu, Ortaklar köyü mevkisinde ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Derecik Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bölgede kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü belirtilerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde oldukları ifade edildi.

KAYMAKAMLIK'TAN UYARI

Açıklamada, sahada görev yapan ekiplerin yolun durumunu aralıksız takip ettiği, Karayolları Müdürlüğü ekipleri ile ilgili birimlerin karla mücadele ve yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtilerek, "Hava şartlarının normale dönmesi ve yol güvenliğinin sağlanmasının ardından güzergâh yeniden ulaşıma açılacak. Gelişmeler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacak" denildi.

Yetkililer, vatandaşlardan resmi duyuruları takip etmelerini ve zorunlu olmadıkça söz konusu güzergâhı kullanmamalarını istedi.