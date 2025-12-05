Bakanlık uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor!

Bakanlık uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor!
Yayınlanma:
İçişleri Bakanlığı, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana ve Mersin'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son veriler doğrultusunda, yarın Adana ve Mersin illerinde kuvvetli hava olayları beklendiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve batı kesimleri ile Mersin il genelinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak beklentisinin bulunduğu belirtildi. Yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte, 1500-1600 metre rakım üzerindeki yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış olacağı tahmin ediliyor.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Valilikler aracılığıyla vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Ayrıca, kıyı kesimlerde hortum riskine karşı da vatandaşların özellikle tedbirli olması istendi. Vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli önlemleri almaları çağrısı yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

