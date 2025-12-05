Antalya’yı sağanak vurdu: Kent dakikalar içinde göle döndü

Antalya’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkeziyle Finike, Demre ve Kumluca’da şiddetli yağış yaşamı aksatırken, Kemer’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya genelinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü, denizlerde ise fırtına beklentisi nedeniyle ‘sarı kod’ vermişti. Burdur ve Isparta için de kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI YARDIM BEKLEDİ

Öğle saatlerinden sonra bastıran yağış, kısa sürede kent merkezi ve ana arterlerde su birikintilerine yol açtı. Sürücüler ilerlemekte zorlanırken trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Finike, Demre ve Kumluca’da da sokaklar göle döndü. Demre’de bazı araçlar su içinde mahsur kaldı; bir sürücünün otomobilinin üzerine çıkarak yardım beklediği görüldü.

UZMANLAR UYARIYOR

Kemer’de ise şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Yağışın, Burdur ve Isparta ile birlikte bölge genelinde cumartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.