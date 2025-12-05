Bodrum'da sağanak sele döndü! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle özellikle Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde bulunan cadde ve sokaklar göle döndü.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Göl haline gelen yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar mahsur kaldı, bu durum sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan araçlar, çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekilebildi. Jandarma ekipleri de kaza ve aksamaların önüne geçmek amacıyla trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, yağmurun gün içinde aralıklarla etkili olmaya devam etmesini bekliyor.