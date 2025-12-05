Bodrum'da sağanak sele döndü! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Yayınlanma:
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, Bodrum-Turgutreis ve Gümbet istikametinde ilerleyen bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle özellikle Bodrum-Turgutreis istikameti ve Gümbet istikametinde bulunan cadde ve sokaklar göle döndü.

bodrum-3.jpg

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Göl haline gelen yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar mahsur kaldı, bu durum sürücülere zor anlar yaşattı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

bodrum-2.jpg

Olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan araçlar, çekici ve vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekilebildi. Jandarma ekipleri de kaza ve aksamaların önüne geçmek amacıyla trafiğin akışını bir süre kontrollü olarak sağladı.

bodrum-1.jpg

Mersin’de hareketlilik başladı: Binlercesi oraya akın ediyor!Mersin’de hareketlilik başladı: Binlercesi oraya akın ediyor!

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, yağmurun gün içinde aralıklarla etkili olmaya devam etmesini bekliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

