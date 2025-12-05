Mersin’de hareketlilik başladı: Binlercesi oraya akın ediyor!

Mersin’de hareketlilik başladı: Binlercesi oraya akın ediyor!
Mersin'de göç mevsiminin başlamasıyla birlikte büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Binlerce kuş, Göksu Nehri’nin taşıdığı alüvyonlarla oluşan Göksu Deltası'na akın ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Akdeniz’in en değerli sulak alanlarından biri olan Göksu Deltası; tarım arazileri, göller, sazlıklar, tuzlu bataklıklar, kumullar ve yerleşim yerlerinden oluşan 14 bin 800 hektarlık karasal alan ile Akgöl ve Paradeniz Lagünü’nün de bulunduğu 5 bin 500 hektarlık sulak alandan oluşuyor.

mersinde-hareketlilik-basladi-binlercesi-oraya-akin-ediyor-4.jpg

TOPLAM 334 KUŞ TÜRÜ

Delta, çok sayıda mevsimsel göl, drenaj kanalı ve çeltik tarlasını da bünyesinde barındırıyor. Toplam 334 kuş türüne ev sahipliği yapan bölgeye bu yıl da binlerce göçmen kuş akın etti. Deltaya ilk gelen türler arasında sakar meke, büyük flamingo, yağmur kuşu, orman kartalı ve çeşitli iri gözlü türler yer aldı.

mersinde-hareketlilik-basladi-binlercesi-oraya-akin-ediyor-5.jpg

GÖÇMEN KUŞLARIN UĞRAK NOKTASI

Göç mevsimiyle birlikte delta, göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Kışlama ve kuluçka alanı olarak önemli bir yere sahip olan Göksu Deltası, göç mevsimiyle birlikte konaklamaya gelen göçmen kuşlarının çeşitliliği ise izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Kuş gözlemcileri Göksu Deltası’nın Çukurova Bölgesi’nin uluslararası öneme sahip en önemli kuş alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

