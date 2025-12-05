Öğretmenleri ile alay eden liseliler skandalında yeni gelişme!

Türkiye son dönemde eğitimde de baş gösteren ahlaki çöküş ile büyük bir sınav veriyor. Geleceğin emanet edildiği çocukların son dönemde yaptığı uygunsuz davranışlar sosyal medyada anlık olarak milyonlara ulaşırken eğitimden ve bilimden uzaklaşan anların tehlikesi uzmanlar tarafından sık sık dile getirilip aileler uyarılıyor.

Bu kez de öğrencilerin ilkokul bahçesindeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı: Okullarda neler oluyor?

ANKARA'DA YAŞANANLAR YÜREKLERİ BURKTU

Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerin, 61 yaşındaki fizik öğretmenleri ile alay ettiği anlar ülkeyi ayağa kaldırdı. 2-3 lise öğrencisinin 61 yaşlarındaki öğretmenleri ile alay etmesi bir yana bir de fiziki müdahalede bulunduğu anlar bir başka öğrenci tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşıldı.

Öğrencilerin alay ettiği öğretmenin kolu kırıldı!

ÖĞRETMENİN KOLU KIRILMIŞTI: TABURCU EDİLDİ

Öğrencilerin yaptığı fiziki müdahalelerin ardından dengesini kaybedip yere düşen öğretmen kolunu kırmıştı. Öğrencilerinden şikayetçi olmayan ve raporu devam eden öğretmenin evde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Fizik hocası hasta yatağında yaptığı açıklama ile son dersini vermişti. Öğretmen öğrencilerinden şikayetçi olmadığını, "Ben öğrencilerimden şikayetçi değilim. Hepsini çok seviyorum. Böyle bir olay yaşandığı için tabii üzgünüm. Öğrencilerimden böyle bir davranış beklemezdim. Ama benim yüzümden hiçbir öğrencimin disiplin soruşturması geçirmesini, hele okuldan uzaklaştırılmasını istemem. Öğretmenlik fedakarlık mesleğidir" ifadeleri ile açıklanmıştı.

YENİ GELİŞME: POLİS DE İNCELEME BAŞLATTI

DHA'da yer alan habere göre haklarında zaten disiplin soruşturma başlatılan öğrenciler hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri de inceleme başlattı. Ekipler, olayın yaşandığı okulda yöneticilerle görüşerek, bilgi aldı. Polis ekipleri, daha sonra okuldan ayrıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de aynı saatlerde okulda incelemelerde bulundu.