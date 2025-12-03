Öğrencilerin alay ettiği öğretmenin kolu kırıldı!

Öğrencilerin alay ettiği öğretmenin kolu kırıldı!
Yayınlanma:
Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin ders sırasında öğretmenlerine alaycı bir şekilde davranışlarda bulunduğu ve dersi bilerek sabote ettiği anlar infiale yol açmıştı. O öğretmenin kürsüden düşerek kolunu kırdığı ve hastanede gözetim altına alındığı ortaya çıktı.

Son zamanlarda çocuk ve gençlerde akran zorbalığının geldiği boyut ve suça karışma oranları gündem olmaya devam ediyor. Buna son örnek Ankara'da görüldü. Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde yaşanan son olay durumun vahametini gözler önüne serdi.

ogretmenleriyle-alay-eden-ogrenciler-hak-1045038-310111.jpg

Öğretmene sınıfta yapılanlar infial yaratmıştı! Liselilerin skandal şımarıklığına soruşturma başlatıldıÖğretmene sınıfta yapılanlar infial yaratmıştı! Liselilerin skandal şımarıklığına soruşturma başlatıldı

Sınıf içerisinde bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, öğrencilerin öğretmenlerine yönelik saygısız tavırları kamuoyunda ve eğitim camiasında büyük tepki çekti.

İNFİALE YOL AÇTI

Öğrencilerin ders sırasında öğretmenlerine yaptığı skandal sabotaj sosyal medyada hızla yayılınca kamuoyuna infiale yol açtı. O öğretmenin 2 Aralık'ta ders sırasında kürsüsünden düştüğü öğrenildi.

Kafasını çarpan öğretmenin kolunun da kırıldığı ve bundan dolayı hastanede gözetim altına alındığı öğrenildi. Birgün'de yer alan habere göre konu hakkında açıklamada bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay şu ifadeleri kullandı:

  • Öğrencilerin öğretmenlerini sözlü ve fiziksel zorbalığa maruz bırakması, bunun bir oyunmuş gibi görülmesi ve sınıfın genelinin olaya tepki göstermemesi toplumsal olarak ne kadar tehlikeli bir eşiğin aşıldığını göstermektedir. Bu tablo, münferit bir davranış değildir. Bu, AKP iktidarının yıllardır öğretmeni yok sayan, itibarsızlaştıran ve güvencesizleştiren politikalarının doğal bir sonucudur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

