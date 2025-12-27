İstanbul Erkek Lisesi'nde neler oluyor? Soruşturma tamamlanmış...

İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım’da, LGS birincisi 9. sınıf öğrencilerinin okul yatakhanesinde darbedildiği ciddi bir olay yaşandı.

Aynı akşam, 11. sınıftan yaklaşık 10 kişilik bir grup, 7 öğrenciyi zorla sinema odasına götürerek burada fiziksel şiddet uyguladı.

Olayın ardından sosyal medyada gündem olan iddialara göre, 9. sınıftaki bazı erkek öğrenciler, okulun kız öğrencileri hakkında cinsel içerikli ve aşağılayıcı ifadeler içeren 507 maddelik bir liste hazırladı.

Bu öğrencilerin kamera sistemine izinsiz erişmeye çalıştığı ve bazı kız öğrencilerin gizlice fotoğraflarını çektiği de öne sürüldü.

Darbedilen öğrencilerin olay gecesi, sosyal medyada “İEL’e tecavüz edince aslanlar” ifadesiyle bir paylaşım yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

İddiaları sonrası İstanbul Erkek Lisesi'nde Okul Müdürü Yılmaz Arslan görevden alındı.

İstanbul Erkek Lisesi'nde 'taciz listesi' skandalı! Mezun kadınlardan açıklama

İktidar medyasından Sabah, ilk olarak sadece çocukların şiddet gördüğü iddiasını haberleştirmiş, taciz iddialarına değinmemişti. İktidar medyasından Milliyet'ten Ozan Kedüker de taciz iddialarını gündeme taşımıştı.

SABAH'IN İDDİASINA GÖRE TACİZ YOK

Sabah Gazetesi, olay ile ilgili yeni bir haber yaptı. Sabah, okuldaki soruşturmanın tamamladığını söyledi.Sabah'ın iddiasına göre; yaşanan olayların taciz değil, organize ve sistematik şiddet vakası olduğu soruşturmada ortaya konuldu. 11. sınıftaki öğrenciler için istenen ceza, 29 Aralık'ta da disiplin kurulu tarafından belirlenecek.