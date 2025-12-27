Uludağ'da yılbaşının bedeli bir asgari ücret

Yayınlanma:
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, otellerde doluluk oranı yüzde 75'e ulaştı. Tatilcilerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı kayak merkezinde yeni yılı karşılamak isteyenlerin kişi başı 22 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Türkiye'de kış turizminin gözde noktalarından olan Uludağ'da, yeni yıla sayılı günler kala otellerdeki doluluk oranı gözle görülür biçimde arttı.

uludag-kayak-merkezi.jpg

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Yılbaşını "Beyaz Cennet" olarak adlandırlan kayak merkezinde geçirmek isteyen tatilcilerin, kişi başı 22 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

4 kişilik bir ailenin konaklama, yemek ve yılbaşı balosunun da içinde olduğu paket programın bedelinin 88 bin lira olarak belirlendiği kayak merkezinde fiyatlar dudak uçuklatıyor.

Yılbaşı öncesi son hazırlıkların yapıldığı Uludağ'da otellerin doluluk oranının yüzde 75'e ulaştığı öğrenildi.

uludag-kayak-merkezi-2.jpg

"DOLULUK ORANININ YÜZDE 100'E ULAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Kayak merkezindeki bir otelde pazarlama sorumlusu olarak çalışan Berk Söz, hafta sonu Uludağ'da kar yağışının etkili olmasını beklediklerini belirterek, "İyi bir doluluk oranıyla sezona başladık. Yılbaşı hazırlıklarımız sürüyor. Yılbaşı gecesinde çeşitli DJ gösterileri ve aktiviteler olacak. Yeni yıla ise dans ve havai fişek gösterileriyle gireceğiz. Taleplerimiz geçen seneye göre daha yoğun olmaktadır. Doluluk oranının yılbaşında yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Şu an yılbaşı gecesi için otelimiz yüzde 75 doludur" diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

