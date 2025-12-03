Bu kez de öğrencilerin ilkokul bahçesindeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı: Okullarda neler oluyor?

Ankara'daki bir lisede öğretmenleri ile alay edip zorbalık yapan öğrencilerin görüntüsünün ardından bu kez de öğrencilerin ilkokul bahçesindeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Erkek ve kız çocuklarından oluşan 11 kişilik grubun bir kız çocuğuna tekme ve yumruklarla saldırıp yerlerde sürüklediği görüntüler "Okullarda neler oluyor?" dedirtti.