Bu kez de öğrencilerin ilkokul bahçesindeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı: Okullarda neler oluyor?
Ankara'daki bir lisede öğretmenleri ile alay edip zorbalık yapan öğrencilerin görüntüsünün ardından bu kez de öğrencilerin ilkokul bahçesindeki şiddet görüntüleri ortaya çıktı. Erkek ve kız çocuklarından oluşan 11 kişilik grubun bir kız çocuğuna tekme ve yumruklarla saldırıp yerlerde sürüklediği görüntüler "Okullarda neler oluyor?" dedirtti.

Türkiye öğretmenlerine zorbalık yapıp alay eden lise öğrencilerinin görüntüleri infial yaratırken görüntülerin sosyal medyada yayılması ve gelen tepkiler üzerine okul yönetimi disiplin süreci başlattı.

Utanç verici o görüntülerin ardından Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde çekilen görüntüler okullardaki korkutucu tabloyu ortaya koydu

BU KEZ DE ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL BAHÇESİNDEKİ ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi’ndeki bir ilkokulun bahçesinde 30 Kasım günü bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip, sonrasında darbetti.

Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise şikayetçi oldu. Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirlendi.

bu-kez-de-ogrencilerin-ilkokul-bahcesindeki-siddet-goruntuleri-ortaya-cikti-okullarda-neler-oluyor-3.jpg

Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

bu-kez-de-ogrencilerin-ilkokul-bahcesindeki-siddet-goruntuleri-ortaya-cikti-okullarda-neler-oluyor-2.jpg

OKULLARDA NELER OLUYOR?

Öğrencinin şiddete uğradığı anların yer aldığı görüntülerde; kız ve erkek öğrenci grubunun bir kız öğrenciyi tehdit ettikten sonra tekme ve yumruk attığı, yere düşürüp tekmeledikleri ve saçından sürüklediği anlar yer aldı.

Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazılarının da 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' gibi sözleri yer aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde yaşananların üzerine ortaya çıkan görüntüler "Okullarda neler oluyor?" sorusunu sordururken MEB'in atacağı çözüme yönelik adımlar merak konusu oldu.

