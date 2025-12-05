Fergio House'un 'adliyede helikopter' paylaşımına soruşturma

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'MR.fergio' isimli sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter vasıtasıyla ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı paylaşımlar yapılması üzerine, 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yayılan gerçek dışı bir iddia üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, "MR.fergio" isimli sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopterle ulaşım sağlandığına yönelik yanıltıcı paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

4 Aralık'ta başlatılan soruşturma, 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen yürütülüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu gerçek dışı paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da hızla dolaşıma sokulduğunun belirlendiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, yanıltıcı bilginin kaynağını ve yayılımını sağlayan tüm hesap sahipleri hakkında yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

