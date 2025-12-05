Kahramanmaraş'ta 17 öğrenci 'kaynağı belirsiz koku' sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir ortaokulda, kaynağı belirlenemeyen bir koku nedeniyle öğrenciler arasında panik yaşandı. Depremlerde okulları yıkıldığı için Gazipaşa Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören Kahramanmaraş Ortaokulu öğrencilerinden 17'si, nefes almakta güçlük çekme ve öksürük şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

Kokuyu fark eden okul yönetimi, öğrencileri tedbir amaçlı hızla toplanma alanına yönlendirerek binayı tahliye etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ile özel donanımlı itfaiye, AFAD ve doğalgaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE OLUMSUZ BULGUYA RASTLANMADI

Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin kısa sürede okulda gerekli incelemeleri gerçekleştirdiği ve binada herhangi bir zehirlenmeye neden olabilecek bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Kasım yağışları kuruyan göle ilaç oldu

Açıklamada, etkilenme şüphesi bulunan öğrencilerin UMKE ekiplerince yapılan ilk değerlendirmenin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edildiği kaydedildi. Hastanelerde yapılan tetkiklerde de herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı, ancak öğrencilerin müşahede amaçlı gözlem altında tutulduğu ifade edildi. Okulda eğitime tedbir amaçlı bugün ara verildiği ve sürecin tüm birimler tarafından yakından takip edildiği bildirildi.