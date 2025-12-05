Kasım yağışları kuruyan göle ilaç oldu

Kasım yağışları kuruyan göle ilaç oldu
Yayınlanma:
Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuruma tehlikesi yaşayan Ulaş Gölü'nün imdadına Kasım Yağışları yetişti. Göçmen kuşların konaklama noktalarından olan göl, geçen ay etkili olan yağışlar sonrası eski haline döndü.

Sivas'ın Ulaş ilçesi merkezinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Ulaş Gölü, son yıllarda Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yetersiz yağışlardan dolayı kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

sivas-ulas-golu.jpg

Nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği başta olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapan göl, geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali verdi.

sivas-ulas-golu-kuraklik.jpg

AĞUSTOS AYINDA TAMAMEN KURUMA NOKTASINA GELDİ

Göl, bahar ayında aldığı yağışlarla birlikte normale döndü. Ancak bu durum yağışların kesilmesiyle tersine döndü. Sıcakların etkisi ve kaynaklarının azalmasıyla gölde yeniden su çekilmeye başladı. Temmuz ayından itibaren başlayan göl suyundaki azalma, ağustos ile birlikte zirveye çıktı.

Göl kurumaya başlayınca Sivas Valiliği ve Ulaş Kaymakamlığı'nın yaptığı ortak çalışma ile gölün yeni su kaynakları ile beslenmesi kararlaştırıldı.

sivas-ulas-golu-yagis.jpg

Bu kapsamda gölü besleyebilecek Tecer Irmağı başta olmak üzere uygun akarsulardan, göl yatağına su taşıyacak kanallar açıldı. Ancak açılan kanalların beslendiği su kaynaklarının da yetersiz olması nedeniyle bu çözüm de göl için çare olmadı.

İstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrıİstanbul kuraklıkla karşı karşıya! İSKİ'den kritik çağrı

Ekim ayında suyu tamamen çekilen Ulaş Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

ulas-golu.jpg

YAĞIŞLAR İMDADA YETİŞTİ

Göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı olan gölün kurtulması için çeşitli çareler aranırken, kasım ayı içerisinde bölgede etkili olan kar ve yağmur yağışları, göle ilaç oldu. Bölgedeki Tecer Dağı eteklerinde biriken karların da erimesiyle birlikte Ulaş Gölü yüzeyinin yeniden suyla dolduğu görüldü.

TRT'nin 'Ankara susuz kalacak' haberinde gerçek ortaya çıktı! Mansur Yavaş'tan çok sert sözlerTRT'nin 'Ankara susuz kalacak' haberinde gerçek ortaya çıktı! Mansur Yavaş'tan çok sert sözler

Gölde inceleme yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gelecekte gölün kurumasını önlemek için çeşitli çalışmalar yapılacağını dile getirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Türkiye
Antalya’yı sağanak vurdu: Kent dakikalar içinde göle döndü
Antalya’yı sağanak vurdu: Kent dakikalar içinde göle döndü
Öğretmenleri ile alay eden liseliler skandalında yeni gelişme!
Öğretmenleri ile alay eden liseliler skandalında yeni gelişme!