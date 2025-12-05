Kasım yağışları kuruyan göle ilaç oldu

Sivas'ın Ulaş ilçesi merkezinde bulunan ve 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen Ulaş Gölü, son yıllarda Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yetersiz yağışlardan dolayı kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği başta olmak üzere sakar meke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapan göl, geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali verdi.

AĞUSTOS AYINDA TAMAMEN KURUMA NOKTASINA GELDİ

Göl, bahar ayında aldığı yağışlarla birlikte normale döndü. Ancak bu durum yağışların kesilmesiyle tersine döndü. Sıcakların etkisi ve kaynaklarının azalmasıyla gölde yeniden su çekilmeye başladı. Temmuz ayından itibaren başlayan göl suyundaki azalma, ağustos ile birlikte zirveye çıktı.

Göl kurumaya başlayınca Sivas Valiliği ve Ulaş Kaymakamlığı'nın yaptığı ortak çalışma ile gölün yeni su kaynakları ile beslenmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda gölü besleyebilecek Tecer Irmağı başta olmak üzere uygun akarsulardan, göl yatağına su taşıyacak kanallar açıldı. Ancak açılan kanalların beslendiği su kaynaklarının da yetersiz olması nedeniyle bu çözüm de göl için çare olmadı.

Ekim ayında suyu tamamen çekilen Ulaş Gölü, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

YAĞIŞLAR İMDADA YETİŞTİ

Göçmen kuşların konaklama ve üreme alanı olan gölün kurtulması için çeşitli çareler aranırken, kasım ayı içerisinde bölgede etkili olan kar ve yağmur yağışları, göle ilaç oldu. Bölgedeki Tecer Dağı eteklerinde biriken karların da erimesiyle birlikte Ulaş Gölü yüzeyinin yeniden suyla dolduğu görüldü.

Gölde inceleme yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, gelecekte gölün kurumasını önlemek için çeşitli çalışmalar yapılacağını dile getirdi.