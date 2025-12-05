TRT'nin 'Ankara susuz kalacak' haberinde gerçek ortaya çıktı! Mansur Yavaş'tan çok sert sözler

TRT Haber'in "Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak" şeklinde servis ettiği haberinde gerçek ortaya çıktı. ABB Başkanı Mansur Yavaş manipülatif olarak nitelediği haberin aslında planlı bir uygulama olduğunu, TRT'nin algı operasyonu yaptığını ifade edip haberi derhal düzeltmelerini istedi. Yavaş, RTÜK dahil tüm hukuki yolları kullanacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi haline gelen ve somut adımların atılmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda en büyük sorun olacağı yönünde uzman açıklamalarının olduğu su krizi Ankara'yı da vurdu. Yağışların yetersiz olması nedeni ile birçok kentte barajlar çok kritik seviyelere indi.

Çanakkale’de barajlar alarm veriyor: Ölü seviyeye indiÇanakkale’de barajlar alarm veriyor: Ölü seviyeye indi

TRT HABER'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Ankara'da da aynı sorunun baş göstermesinin ardından belediye tarafından suyun zaman zaman özellikle az tüketilen saatlerde kontrollü bir şekilde verileceği ifade edildi. Ancak belediye tarafından yapılan bu açıklamayı devletin resmi kanalı olan TRT Haber, "Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak" şeklinde servis etti.

MANSUR YAVAŞ'TAN ÇOK SERT SÖZLER

Milyonların hayatının bağlı olduğu konu hakkında belediye tarafından yapılan önemli bilgilendirmenin ardından devletin resmi haber kanalı TRT Haber bu gelişmeyi, "Başkenti yine susuz günler bekliyor… ASKİ’nin bu seferki planı; gündüz saatlerinde suyu kesmek, gece saatlerinde suyu "kontrollü" vermek." şeklinde servis etti.

Yavaş, bu paylaşımın halkı paniğe sevk ettiğini ifade edip, "gerçekleri çarpıtarak servis edilen bu haberi şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

ASKİ Genel Müdürü'nün sözlerinin bağlamından kopartıldığını kaydeden Yavaş, "gazetecilik etiğini açık şekilde ihlal etmiştir" tepkisini verdi.

TRT HABER'İN PAYLAŞIMI SU KULLANIMINI ARTIRDI

TRT Haber'in paylaşımının kentte zaten az olan su miktarının daha da düşürdüğü Yavaş tarafından ifade edildi:

  • Bu yayın, yalnızca kamuoyunu yanlış yönlendirmemiş; aynı zamanda vatandaşlarımızı paniğe sürükleyerek su kullanımının olağan dışı artmasına neden olmuştur.

TRT HABER'E AÇIK ÇAĞRI

Açıklamasında TRT Haber'e açık bir çağrı yapan Yavaş, manipülatif olarak nitelediği bu haberin derhal düzeltilmesini, su gibi önemli bir konuda yapılan böylesi yayınların gazetecilik değil açık bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Haberin orijinal halinin de Anadolu Ajansı'nda olduğunu ifade eden Yavaş, haberin tam halinin yayınlanmasını isteyip, RTÜK dahil tüm hukuki yollarının da kullanılacağını söyledi.

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

TRT’ye açık çağrı:

Ankara halkını paniğe sevk eden, gerçekleri çarpıtarak servis edilen bu haberi şiddetle kınıyoruz.
TRT Haber’in, ASKİ Genel Müdürümüz Memduh Akçay’ın sözlerini bağlamından koparması; gazetecilik etiğini açık şekilde ihlal etmiştir.

Sayın Genel Müdürümüzün teknik bir süreci anlatırken kurduğu şu ifade, bilinçli şekilde çarpıtılmıştır:
“Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz.”

Bu cümlenin anlamı şudur:
ASKİ’nin zaman zaman uyguladığı basınç yönetimi ve şebeke optimizasyonudur. Dünyada kuraklıkla mücadele eden tüm şehirlerde yapılan, tamamen teknik bir işlemdir.

Ancak TRT Haber, bu ifadeyi “Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak” şeklinde sunarak açık bir manipülasyona imza atmıştır.
Bu yayın, yalnızca kamuoyunu yanlış yönlendirmemiş; aynı zamanda vatandaşlarımızı paniğe sürükleyerek su kullanımının olağan dışı artmasına neden olmuştur.

TRT Haber’e çağrımız açıktır:
Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz.

Su gibi hayati bir konuda, özellikle tüm dünyanın küresel iklim kriziyle mücadele ettiği böylesi bir dönemde yapılan böylesi yayınlar, gazetecilik değil; açık bir algı operasyonudur.

Haberin orijinali Anadolu Ajansı’nın kayıtlarında mevcuttur tamamını yayınlayınız!

Ayrıca, RTÜK’e başvuru süreci de dahil olmak üzere, “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu” kapsamında tüm hukuki yolları kullanacağımızı da duyuruyorum!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

