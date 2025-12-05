Kayınpeder avukatlık ofisini kana buladı! İki kadından biri öldü

Kırıkkale'de Yaşar Ereli, eline aldığı silahla dehşet saçtı. Oğluyla boşanma aşamasında olan gelini Eser Ereli'yi silahla yaralayan Ereli, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i öldürdü.

AVUKATLIK OFİSİNİ KANA BULADI

Öğle saatlerinde Yaşar Ereli, Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlık ofisinde gelini Eser Ereli ve onun kız kardeşi Nilgün Geçer ile buluştu.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma sırasında yanında getirdiği silaha davranan Yaşar Ereli, Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş etti.

2 kardeş yaralanırken, Yaşar Ereli kaçtı.

YARALADIĞI İKİ KADINDAN BİRİ ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Nilgün Geçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eser Ereli'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sırasında büroda bulunan avukatlar fenalık geçirdi.

KATİL ERKEK ARANIYOR

Polis ekipleri, Yaşar Ereli'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.