Şanlıurfa’da evde gaz sıkışması patlamaya yol açtı: 1 kişi ölümden döndü
Şanlıurfa’da, evin mutfağında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 23 yaşındaki Hamza El Aziz yaralandı, park halindeki 2 araçta da hasar oluştuğu belirtildi.
Olay, sabah saatlerinde, Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın giriş katındaki evin mutfak bölümünde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
2 ARAÇTA HASAR OLUŞTU
Patlamada, evin mutfak ve yatak odasının duvarları yıkıldı, park halindeki 2 araçta da hasar oluştu.
Evde bulunan aynı aileden 5 kişi, dışarı çıkıp komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada yaralanan Hamza El Aziz, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
