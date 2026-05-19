Avcılar'da korku dolu anlar: Kepçe doğal gaz hattını patlattı!

Avcılar'da yıkımı yapılan binanın enkazında çalışan kepçe, molozları kaldırmaya çalışırken doğal gaz hattına zarar verdi.

Çevreye gaz kokusu yayılırken mahalle sakinleri tedirgin anlar yaşadı. Olay yerine gelen polis çevrede önlem alırken, İGDAŞ ekipleri ise doğal gazı kesti.

KEPÇE DARBESİ BORUYU PATLATTI

Olay, İstanbul'da Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binanın çevresindeki molozların temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ancak moloz kaldırma çalışmalarına katılan kepçenin müdahalesi sırasında, sokaktan geçen ana doğal gaz hattı darbe alarak zarar gördü.

MAHALLEDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Hattın zarar görmesiyle birlikte binanın bulunduğu sokak ve çevre caddelere hızla yoğun bir doğal gaz kokusu yayıldı. Çevreye yayılan gazı fark eden mahalle sakinleri büyük bir korku ve tedirginlik yaşadı. Durumu fark eden vatandaşlar ve yetkililer, çevredekileri hızla sokaktan uzaklaştırarak güvenli alanlara yönlendirdi.

GAZ KESİLDİ

İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla kepçenin çalışmaları durdurulurken, polis ekipleri de sokağın giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekti. İGDAŞ görevlilerinin çalışması sonucu gaz kesildi. (DHA)