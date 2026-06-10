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Öldüren 17 yaşında ölen 16! Parkın ortasında bıçaklayarak katletti

Ankara'da 17 yaşındaki çocuk, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A.'yı bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki kişi, eski kız arkadaşının yanında gördüğü 16 yaşındaki K.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldüren 17 yaşında ölen 16! Parkın ortasında bıçaklayarak katletti - Resim : 1

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SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI

Sağlık ekipleri, ağır yaralı K.A.'ya sedye üzerinde kalp masajı yaptı. O anlar ise cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

Öldüren 17 yaşında ölen 16! Parkın ortasında bıçaklayarak katletti - Resim : 3

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Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan K.A., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin babasının da gözaltına alındığı belirtildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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