İzmir'de kanlı kavga! Ortaokul öğrencisi Erdem bıçaklanarak öldürüldü

İzmir’in Karşıyaka ilçesi dehşet verici bir cinayetle sarsıldı. Sahil şeridinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

TARTIŞMA BIÇAKLI DEHŞETE DÖNÜŞTÜ

Olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen gerilimde, bıçak darbelerinin hedefi olan Erdem Demir, kanlar içinde yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve acil serviste tedavi altına alınan 15 yaşındaki Erdem Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberi, genç çocuğun ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI

Cinayet büro amirliği ekiplerinin hızlı takibi sonucu, kavgaya karıştığı belirlenen C.C. ve D.K. kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkarılan her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. (DHA)