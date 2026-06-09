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15 yaşında öldürülen Erdem'in son anları ortaya çıktı: Bıçaklandıktan sonra kafeye sığınmış

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer aldı.

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İzmir'de 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in son anları ortaya çıktı. Görüntülerde Demir’in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu bir kafeye doğru koşup içeri sığınmaya çalıştığı görüldü.

Olay, önceki gün Karşıyaka sahilinde meydana geldi. Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Erdem Demir ile C.C. (18) ve D.K. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Demir, kavgada bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis, kavgaya karışan C.C. ve D.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

15 yaşında öldürülen Erdem'in son anları ortaya çıktı: Bıçaklandıktan sonra kafeye sığınmış - Resim : 1

BIÇAKLANDIKTAN SONRA KAFEYE SIĞINMIŞ

Karşıyaka ilçesinde ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in bıçaklı kavgada öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

15 yaşında öldürülen Erdem'in son anları ortaya çıktı: Bıçaklandıktan sonra kafeye sığınmış - Resim : 2

Görüntülerde; bıçakla yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak müşterilerin bulunduğu kafeye koşup sığınması yer aldı.

15 yaşında öldürülen Erdem'in son anları ortaya çıktı: Bıçaklandıktan sonra kafeye sığınmış - Resim : 3

Demir'in arkasından gelen ve olayla ilgili tutuklanan şüphelilerden C.C.'yi ise kafenin önünde bulunanların araya girip, uzaklaştırıyor.

Görüntülerde ayrıca Demir'in arkadaşlarının kafeye gelmesi ve yaşanan panik anları yer alıyor.

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MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in, otopsi işlemleri tamamlandı. Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı.

Demir'in cenazesinin Manisa'nın Salihli ilçesi Cafer Bey Mahallesi'ndeki camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

15 yaşında öldürülen Erdem'in son anları ortaya çıktı: Bıçaklandıktan sonra kafeye sığınmış - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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