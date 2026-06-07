Hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen çoban hayatını kaybetti

Sivas'ın Kangal ilçesinde, 49 yaşındaki Kurban Bayır hayvan otlattığı sırada Bayır'ın üzerine yıldırım düştü. Düşme sonucu Kurban Bayır hayatını kaybetti.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatköy’de meydana gelen olayda, çobanlık yapan Kurban Bayır hayvan otlattığı sırada bulunduğu bölgeye yıldırım düştü.

Olayın ardından fenalaşan Bayır'ın yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ardından sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Kurban Bayır’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Daha sonra Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Kurban Bayır’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)