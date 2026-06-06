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Lunaparkta 'kamikaze'nin çarptığı 20 yaşındaki işçi öldü

Amasya'da bir lunaparkta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, hareket halindeki 'kamikaze' adlı eğlence aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Lunaparkta 'kamikaze'nin çarptığı 20 yaşındaki işçi öldü

Amasya'da bir lunaparkta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, "ranger" (kamikaze) olarak bilinen eğlence aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 21.00 sularında Hızırpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Hakimiyet Parkı'ndaki lunaparkta meydana geldi.

Lunaparkta 'kamikaze'nin çarptığı 20 yaşındaki işçi öldü - Resim : 1

Lunapark çalışanı olduğu belirtilen Burak Kırıkçı, faal durumdaki ranger isimli eğlence aracının kendisine doğru yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi. Bu esnada hareket halindeki aracın kabini Kırıkçı'ya çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki ihbarlar üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırıkçı, burada doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amasya Kaza
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